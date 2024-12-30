Действительно ли Европа снизила энергетическую зависимость от России за 2024 год

Европа стремится снизить энергетическую зависимость от России, ища альтернативные маршруты и поставщиков. Однако импорт СПГ только за первую половину года вырос на 30%, достигнув почти 2 миллиардов евро.

Импорт газа из России в Европу

До полномасштабного вторжения импорт природного газа из России был на уровне 41% от общего объема газа (сжиженного и трубопроводного) в ЕС, отметила во время разговора с 24 Каналом эксперт по рынку энергетики Оксана Ищук.

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Главными импортерами трубопроводного газа из России остаются Венгрия и Словакия.

из России остаются Венгрия и Словакия. Что касается российского сжиженного газа, то главными импортерами являются Бельгия, Франция, Нидерланды, Испания.

Как рынок СПГ обходит санкции

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отмечает, что европейский рынок СПГ позволяет обойти некоторые санкции, что создает сложную ситуацию.

Кадри Симсон Еврокомиссар по вопросам энергетики Не всегда возможно установить, газ происходит из России, или из другой страны.

Во время поставок СПГ сложно отследить конечный пункт назначения газа, поскольку СПГ смешивается с другими источниками и становится частью общего энергетического баланса Европы.

Оксана Ищук Исполнительный директор центра глобалистики "Стратегия XXI" Запрет на перевалку российского сжиженного газа на европейских СПГ терминалах введен в июне 2024 году пятнадцатым санкционным пакетом, который запрещает только его ре-экспорт в третьи страны, однако необходим полный запрет импорта российского сжиженного газа в ЕС.

Эксперт по энергетике Bloomberg Opinion Хавьер Блас подчеркивает, что Европа сталкивается с парадоксом: с одной стороны, страны пытаются избавиться от зависимости от российского газа, а с другой – вынуждены продолжать его закупку по экономическим причинам.

Так в сентябре этого года Россия стала снова крупнейшим поставщиком газа в Европу, увеличив свою долю до 23,74% импорта.

Обратите внимание! Только благодаря экспорту через территорию Украины нефти и газа Россия получает около 12 миллиардов долларов прибыли в год.

Действительно ли газ самый большой источник доходов

Несмотря на введенные странами G7 и ЕС многочисленные санкционные пакеты санкции являются недостаточными. Главные доходы от энергетического экспорта Россия получает именно от экспорта сырой нефти, а не газа. Поэтому необходимо блокирование российских танкеров в Балтийском море,

– отмечает Оксана Ищук.

По данным Евростата доля импорта нефти из России упала с 18% в III квартале 2022 года до 2% в III квартале 2024 года. Исключение для получения российской нефти через Южную ветку трубопровода "Дружба" получили Чехия, Венгрия, Словакия.

Чехия готовится благодаря расширению нефтепровода TAL из Германии до июня 2025 года полностью отказаться от российской нефти.

Необходима диверсификация импорта российской нефти Словакией и Венгрией и прекращение предоставления им исключения из нефтяного санкционного пакета,

– считает Ищук.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.