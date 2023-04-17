Словакия станет еще одной страной Европы, которая запретит импорт зерна из Украины

Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины. Накануне подобные запреты на ввоз были приняты правительствами Польши и Венгрии.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что сегодня, 17 апреля, состоится заседание рабочей группы по вопросам импорта. На днях ранее Министерство сельского хозяйства Словакии распорядилось запретить обработку импортированного из Украины зерна.

Еще одна страна Европы запретит импорт зерна

В понедельник, 17 апреля, межведомственная рабочая группа проведет заседание, на котором примет соответствующее решение по запрету импорта из Украины. Результаты будут объявлены впоследствии.

Кроме того, накануне Минагрополитики Словакии предупредили, что исчерпали возможности регулирования ввоза зерна из Украины. Фермеры страны протестуют за то, что им трудно конкурировать с украинскими аграриями. Они заявляют, что дешевый импорт зерновых культур обесценивает работу в Словакии.

На фоне этого правительство решило ввести более жесткие меры по ввозу зерна и других агропродуктов из Украины.

Словакия обнаружила в украинском зерне пестициды

Вероятно, на запрет импорта повлияло также и то, что на днях раньше Словакия обнаружила в украинском зерне запрещенные пестициды. Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями заявило, что нашло их как в зерне, так и в переработанной муке.

Из-за этого инцидента Словакия начала проверку и проводит необходимые анализы. О результатах обещают сообщить всем странам-членам ЕС и украинскому послу Мирославу Кастрану.

Польша и Венгрия запретили импорт украинских продуктов