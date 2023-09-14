Дружественный шаг: Болгария поддержала отмену эмбраго на импорт зерна из Украины

Одна из пяти стран, выступавших за продление запрета ЕС на агроимпорт из Украины, изменила свою позицию. Болгарский парламент разрешил закупку украинской агропродукции.

Завтра, 15 сентября, истекает срок действия запрета на импорт украинского зерна в пять стран ЕС: Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. В то время, когда четыре страны добиваются продления ограничений, Болгария предлагает разрешить Украине поставлять свою сельскохозяйственную продукцию.

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Болгария дала "добро" на импорт зерна из Украины

14 сентября парламент Болгарии большинством голосов принял решение о поддержке упразднения запрета на украинский агроимпорт. После двухчасовых дебатов "за" проголосовали 124, "против" высказались 69 депутатов.

Следует отметить, что болгарские чиновники еще во вторник заявили, что готовы пойти на встречу и выступить против продления ограничений. Это вызвало протест среди местных фермеров. Между тем в самой власти подчеркнули, что отмена запрета пойдет на пользу, ведь из-за нее в стране выросли цены.

У Зеленского уже отреагировали на решение Болгарии – его назвали проявлением "зрелой европейской демократии", которая не "смешивает экономику и политику".

Безвременная радость

Однако радоваться Украине рано. Ведь решение об отмене запрета на импорт зерна будут приниматься на уровне ЕС. И здесь все карты может спутать Польша, наиболее громко выступающая за продление запрета на импорт отдельных видов украинского зерна. Она неоднократно заявляла, что когда ЕС все-таки отменит запрет, она все равно продолжит его в одностороннем порядке.

А на днях глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса Михаэль Гегер внес в Еврокомиссию предложение продлить запрет ограничений на украинское зерно. Пока неизвестно, о каком именно периоде идет речь.

Позиция других трех стран тоже неутешительна. Ранее и Словакия, и Венгрия, и Румыния подчеркнули, что хотят продления эмбраго.

Напомним, что в мае Еврокомиссия ввела ограничения на ряд агротоваров из Украины в упомянутые пять стран. В ответ они обязались упразднить свои односторонние запреты. В июне Еврокомиссия продлила действие ограничений на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины до 15 сентября.