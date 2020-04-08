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      Импорт электроэнергии из России и Беларуси запрещен

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      Аукционы 2020 года отменены / Главком

      Национальный регулятор запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причина – эти страны не являются членами Энергетического сообщества.

      Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг также отменила результаты предыдущих аукционов 2020 года. Об этом сообщает сайт комиссии.

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      Средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на аннулированных аукционах на 2020 год, будут возмещены.

      По данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в марте было импортировано 7,7 миллиона киловатт-часов тока из Беларуси и еще 1,5 миллиона киловатт-часов из России. С начала импортных поставок в июле 2019 года они стоили Украине более 1,95 миллиарда гривен.

      Обратите внимание! Украина с 1 апреля 2020 года ввела спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.

      Отметим, Россия и Беларусь создают единый энергорынок. Палата представителей Национального собрания Беларуси 2 апреля в утвердила проект закона по формированию единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. В частности, документ закрепляет единые средства торговли током, единые органы управления рынком Союза, определяет полномочия Евразийской экономической комиссии и закрепляет единый понятийный аппарат. Полное вступление в силу всех норм и правил запланировано к 2025 году.

      Что такое Энергетическое сообщество?
      Энергетическое сообщество – это международная организация, в которую входят страны Евросоюза и третьи страны. Цель создания ЕС – расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы. Страны-члены обязуются в области энергетики, создают нормативно-правовую базу и либерализацию свои энергетические рынки. Стороны:
      – Евросоюз;
      – Албания;
      – Босния и Герцеговина;
      – Косово;
      – Республика Северная Македония;
      – Молдова;
      – Украина;
      – Сербия;
      – Грузия;
      – Черногория.
      Любая страна Евросоюза имеет право на получение статуса наблюдателя.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости Беларуси Энергетика Электроэнергия Новости России
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