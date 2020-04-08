Импорт электроэнергии из России и Беларуси запрещен
Национальный регулятор запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причина – эти страны не являются членами Энергетического сообщества.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг также отменила результаты предыдущих аукционов 2020 года. Об этом сообщает сайт комиссии.
Смотрите также Цены на электроэнергию в Украине и мире: кто платит больше
Средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на аннулированных аукционах на 2020 год, будут возмещены.
По данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в марте было импортировано 7,7 миллиона киловатт-часов тока из Беларуси и еще 1,5 миллиона киловатт-часов из России. С начала импортных поставок в июле 2019 года они стоили Украине более 1,95 миллиарда гривен.
Обратите внимание! Украина с 1 апреля 2020 года ввела спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.
Отметим, Россия и Беларусь создают единый энергорынок. Палата представителей Национального собрания Беларуси 2 апреля в утвердила проект закона по формированию единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. В частности, документ закрепляет единые средства торговли током, единые органы управления рынком Союза, определяет полномочия Евразийской экономической комиссии и закрепляет единый понятийный аппарат. Полное вступление в силу всех норм и правил запланировано к 2025 году.
Что такое Энергетическое сообщество?
Энергетическое сообщество – это международная организация, в которую входят страны Евросоюза и третьи страны. Цель создания ЕС – расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы. Страны-члены обязуются в области энергетики, создают нормативно-правовую базу и либерализацию свои энергетические рынки. Стороны:
– Евросоюз;
– Албания;
– Босния и Герцеговина;
– Косово;
– Республика Северная Македония;
– Молдова;
– Украина;
– Сербия;
– Грузия;
– Черногория.
Любая страна Евросоюза имеет право на получение статуса наблюдателя.
Читайте также
-
Продолжают ходить в рестораны, – украинка рассказала об отношении к карантину в Швециисегодня , 18:09
-
Российская армия в Крыму блокирует больницу с 200 человек внутрисегодня , 19:29
-
Правительство приняло ряд решений для соцподдержки людей во время карантина: деталисегодня , 14:34
-
Как суды предотвращают полицейский произвол в связи с карантином: комментарий адвокатасегодня , 16:15
-
Пенсионеры будут платить за коммунальные с помощью почтальонов и по телефонусегодня , 14:31
-
Когда состоится ближайшее внеочередное заседание Рады и какие вопросы на нем рассмотрятсегодня , 19:11