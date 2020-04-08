Импорт электроэнергии из России и Беларуси запрещен

Национальный регулятор запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причина – эти страны не являются членами Энергетического сообщества.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг также отменила результаты предыдущих аукционов 2020 года. Об этом сообщает сайт комиссии.

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Средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на аннулированных аукционах на 2020 год, будут возмещены.

По данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в марте было импортировано 7,7 миллиона киловатт-часов тока из Беларуси и еще 1,5 миллиона киловатт-часов из России. С начала импортных поставок в июле 2019 года они стоили Украине более 1,95 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Украина с 1 апреля 2020 года ввела спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.

Отметим, Россия и Беларусь создают единый энергорынок. Палата представителей Национального собрания Беларуси 2 апреля в утвердила проект закона по формированию единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. В частности, документ закрепляет единые средства торговли током, единые органы управления рынком Союза, определяет полномочия Евразийской экономической комиссии и закрепляет единый понятийный аппарат. Полное вступление в силу всех норм и правил запланировано к 2025 году.

Что такое Энергетическое сообщество?

Энергетическое сообщество – это международная организация, в которую входят страны Евросоюза и третьи страны. Цель создания ЕС – расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы. Страны-члены обязуются в области энергетики, создают нормативно-правовую базу и либерализацию свои энергетические рынки. Стороны:

– Евросоюз;

– Албания;

– Босния и Герцеговина;

– Косово;

– Республика Северная Македония;

– Молдова;

– Украина;

– Сербия;

– Грузия;

– Черногория.

Любая страна Евросоюза имеет право на получение статуса наблюдателя.