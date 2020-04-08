Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі заборонений

Національний регулятор заборонив імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг також скасувала результати попередніх аукціонів за 2020 рік. Про це інформує сайт комісії.

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Кошти, сплачені за пропускну спроможність, що була розподілена на анульованих аукціонах на 2020 рік, будуть відшкодовані.

За даними Всеукраїнської енергетичної асамблеї, в березні було імпортовано 7,7 мільйона кіловат-годин струму з Білорусі і ще 1,5 мільйона кіловат-годин з Росії. З початку імпортних поставок в липні 2019 року вони коштували Україні понад 1,95 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Україна з 1 квітня 2020 року ввела спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито складе 65%.

Зазначимо, Росія та Білорусь створюють єдиний енергоринок. Палата представників Національних зборів Білорусі 2 квітня затвердила проєкт закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу. Зокрема документ закріплює єдині засоби торгівлі струмом, єдині органи управління ринком Союзу, визначає повноваження Євразійської економічної комісії та закріплює єдиний понятійний апарат. Повний вступ в силу усіх норм та правил заплановано на 2025 рік.

Що таке Енергетичне співтовариство?

Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, до якої входять країни Євросоюзу та треті країни. Мета створення ЕС – розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, створюють нормативно-правову базу та лібералізують свої енергетичні ринки. Сторони:

– Євросоюз;

– Албанія;

– Боснія і Герцеговина;

– Косово;

– Республіка Північна Македонія;

– Молдова;

– Україна;

– Сербія;

– Грузія;

– Чорногорія.

Будь-яка країна Євросоюзу має право на отримання статусу спостерігача.