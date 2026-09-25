Суд отменил запрет на публикацию расследования о 143 квартирах брата руководителя ГБР

23 сентября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, запрещавшее "Следствию.Инфо" и Центру противодействия коррупции публиковать расследование о недвижимости Александра Сухачева – брата директора ГБР.

Об этом сообщило " Следствие.Инфо".

Что известно о отмене запрета на публикацию материала?

Медиаюрист и адвокат издания по этому делу Оксана Максименюк заявила, что отмена решения важна для защиты свободы слова.

По ее словам, оно должно положить конец дальнейшим попыткам через суды запрещать журналистские материалы, в частности резонансные расследования.

Напомним, 6 июля 2026 года "Следствие.Инфо" и ЦПК планировали опубликовать расследование о 143 объектах недвижимости Александра Сухачева.

Именно в этот день Печерский райсуд Киева запретил публикацию материала . Суд пришел к выводу, что обнародование информации об имуществе Сухачева, обстоятельствах приобретения недвижимости и источниках ее финансирования может нанести ему ущерб, который будет невозможно устранить после публикации.

Также в суде отметили, что материал может нарушить коммерческую тайну ООО "Парковый-2".

В решении суда говорилось, что Сухачев не давал согласия на обнародование информации о принадлежащих ему 143 объектах недвижимости.

"Следствие.Инфо" и ЦПК расценили это решение как давление на журналистов и ограничение свободы слова.

17 июля в знак солидарности восемь украинских СМИ одновременно опубликовали расследование о недвижимости брата директора ГБР. Впоследствии к ним присоединились еще 19 редакций.

В результате материал, который Печерский суд пытался запретить, набрал около 4 миллионов просмотров.

Какие неприятные факты выяснили журналисты?

Александр Сухачев родом из Харькова. В 2007–2015 годах он работал как ФЛП и занимался арендой недвижимости.

Также Сухачев владел долями в нескольких компаниях и возглавлял некоторые из них. Журналисты обнаружили его на фотографии сотрудников государственного "Укргазбанка" за 2025 год. В телефонных контактах его могли указывать как представителя различных банков.

В 2018–2020 годах Сухачев приобрел 143 квартиры в двух харьковских жилых комплексах – "IT-Парк Мануфактура" и "Урбан Сити". Их строила компания "Строй Сити".

По данным следователей, квартиры покупались по балансовой стоимости – от 20 до 50 тысяч гривен за объект, что значительно ниже рыночных цен.

По крайней мере часть этой недвижимости Сухачев впоследствии продал.

В период приобретения квартир Александр работал в Генеральной прокуратуре, а также проходил службу в Службе внешней разведки.

В 2021 году Национальная полиция начала расследование деятельности компании "Строй Сити".

Правоохранители проверяли строительство восьми жилых комплексов в Харькове. По версии следствия, компания могла самовольно занимать земельные участки и возводить там дома.

Во время обысков в "Строй Сити" полицейские обнаружили печати и финансовые документы компании, связанной с Александром Сухачевым. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о его связи с застройщиком.

В декабре 2022 года заместитель генерального прокурора поручил передать расследование по делу "Строй Сити" в Главное следственное управление ГБР. В то время бюро возглавлял Алексей Сухачев. ГБР некоторое время расследовало это дело, однако подозрения никому не предъявили.

В августе 2025 года дело передали Национальной полиции, которая впоследствии его закрыла.