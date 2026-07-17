Один из соавторов, на которого не распространяется судебный запрет, передал этот текст в нашу редакцию. Поскольку такой запрет представляется явным проявлением цензуры, мы вместе с другими участниками инициативы считаем необходимым обнародовать это расследование.

Обратите внимание! Материал "Следствия.Инфо" и Центра противодействия коррупции 16 июля вечером опубликовали 8 украинских СМИ: "Украинская правда", Суспильне , "Схемы" (проект "Радио Свобода"), "Hromadske", "Зеркало недели", NV, Bihus.Info и "Телевидение Торонто".



24 Канал также присоединяется к "Инициативе 143" и публикует материал на сайте в знак солидарности с коллегами.

Семейный портрет

Если вы будете искать родственников директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева в российской социальной сети "Одноклассники", то непременно наткнетесь на эту фотографию. На фоне зеленого забора стоят пять мужчин. Фотография опубликована в 2011 году и имеет подпись "мой муж с братьями".



Источник: ok.ru

На ней вы сразу узнаете Алексея Сухачева – он в центре снимка. А крайний справа – его родной брат Александр Сухачев, гораздо менее публичный, чем директор ГБР.

Александр старше Алексея чуть больше чем на шесть лет. В открытых источниках о нем информации немного: согласно соцсетям – родом из Харькова, в течение 2007–2015 годов он был физическим лицом-предпринимателем, профиль деятельности – сдача в аренду недвижимости.

Александр Сухачев также работал руководителем и время от времени владел долями в частных компаниях. По информации "Наших денег", в 2023 году он работал в службе безопасности Укрзализныци в Киеве. Также Александра можно найти на фото сотрудников государственного "Укргазбанка" в 2025 году. В телефонных справочниках его номер указывался как номер представителя различных банков.



Александр Сухачев и сотрудники "Укргазбанка". Источник: 61000.com.ua

На первый взгляд – ничего особенного. Но если вы обратитесь в Центр предоставления административных услуг и закажете подробную справку о недвижимости Александра Сухачева из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, будьте готовы к тому, что вам предоставят стопку из 155 листов. Именно такой объем имеет справка с перечнем имущества, зарегистрированного на имя родного брата директора ГБР.

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