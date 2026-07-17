Один зі співавторів, на якого не поширюється заборона суду, передав цей текст нашій редакції. Оскільки така заборона виглядає відвертим проявом цензури, ми разом з іншими учасниками ініціативи вважаємо за необхідне оприлюднити розслідування.

Зверніть увагу! Матеріал "Слідства.Інфо" та Центру протидії корупції 16 липня ввечері опублікували 8 українських медіа: "Українська правда", Суспільне, "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода"), Hromadske, "Дзеркало тижня", NV, Bihus.Info та "Телебачення Торонто".



24 Канал також долучається до "Ініціативи 143" та публікує матеріал на сайті на знак солідарності з колегами.

Сімейний портрет

Якщо ви шукатимете родичів директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова у російській соцмережі "Одноклассники", то неодмінно натрапите на це фото. На тлі зеленого паркану стоять п'ятеро чоловіків. Світлина опублікована у 2011 році та має підпис "мій чоловік з братами".



Джерело: ok.ru

На ній ви одразу впізнаєте Олексія Сухачова, він у центрі світлини. А крайній праворуч – його рідний брат Олександр Сухачов, значно менш публічний за директора ДБР.

Олександр старший за Олексія трохи більше ніж на шість років. У відкритих джерелах про нього інформації небагато: згідно з соцмережами – родом із Харкова, протягом 2007 – 2015 років він був фізичною особою-підприємцем, профіль діяльності – надання в оренду нерухомості.

Олександр Сухачов також працював керівником і епізодично володів частками в приватних компаніях. За інформацією "Наших грошей", у 2023 році чоловік працював у службі безпеки "Укрзалізниці" в Києві. Також Олександра можна знайти на фото працівників державного "Укргазбанку" у 2025-му. У телефонних книгах його номер підписували як номер представника різних банків.



Олександр Сухачов і працівники "Укргазбанку". Джерело: 61000.com.ua

З першого погляду – нічого особливого. Але якщо ви підете до Центру надання адміністративних послуг і замовите деталізовану довідку про нерухомість Олександра Сухачова з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будьте готові до того, що вам нададуть стос зі 155 аркушів. Саме такий обсяг довідки з переліком майна, яке реєстрували на рідного брата директора ДБР.

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