Имущество братьев Меведчука и Козака на 400 миллионов гривен теперь на счету государства, – СБУ

В начале июня братьев экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака уличили в масштабных финансовых сделках. Дельцам заочно объявили подозрение, а на их имущество наложили арест.

Первая партия активов злоумышленников в размере 200 миллионов гривен уже передана государству. Теперь стало известно о передаче "новой партии" на почти 400 миллионов гривен.

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Что получило государство

Речь идет о земле, корпоративных правах, имущественные комплексы и автотранспорт четырех предприятий во Львове. Среди них – завод по производству бетона и строительная компания.

В управлении государства будут находиться более 10,2 тысяч квадратных метров недвижимости, земельный участок площадью более 7 гектаров, нежилые помещения в Киеве площадью 167 квадратных метров, а также 74 автомобиля, 2 погрузчика, 4 экскаватора, бульдозер и автогрейдер компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака.

Кроме этого, арестованы и переданы АРМА земельные участки сельхозназначения, которые были безвозмездно получены фирмами от одной из территориальных общин Львовщины. В недрах участков найдены значительные залежи газа.

Сотни наворованных миллионов поступили в управление государства/ Фото СБУ

Справка: Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов, сборов. По данным следствия, они использовали подконтрольные предприятия для хищения средств из-за неуплаты налогов в госбюджет Украины.

Оба подозреваемые скрываются за границей. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.