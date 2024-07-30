Перша партія активів зловмисників у розмірі 200 мільйонів гривень вже передана державі. Тепер стало відомо про передачу "нової партії" на майже 400 мільйонів гривень.

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Що отримала держава

Мовиться про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія.

В управлінні держави перебуватимуть понад 10,2 тисяч квадратних метрів нерухомості, земельна ділянка площею понад 7 гектарів, нежитлові приміщення у Києві площею 167 квадратних метрів, а також 74 автомобілі, 2 навантажувачі, 4 екскаватори, бульдозер та автогрейдер компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Окрім цього, арештовано та передано АРМА земельні ділянки сільгосппризначення, які були безоплатно отримані фірмами від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах ділянок знайдені значні поклади газу.

Сотні накрадених мільйонів надійшли в управління держави/ Фото СБУ