Государству передали имущество братьев Меведчука и Козака: в ГБР сказали, о каких активах идет речь

В управление государства передали новую партию имущества братьев экс-нардепов-предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака. В ГБР рассказали, о каких же активах говорится.

Собственно, об этом подробнее рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Имущество братьев Меведчука и Козака на 400 миллионов гривен теперь на счету государства, – СБУ

Имущество братьев Медведчука и Козака передали государству

В уголовном производстве речь идет о братьях бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в государственной измене. В данном случае на братьев было записано это имущество, которое переходит сейчас в управление АРМА. Сапьян рассказала, что насколько ей известно работники АРМА сейчас на месте описывают имущество, все активы, которые вскоре уже будут работать в пользу нашего государства.

Действительно, речь идет о строительных компаниях, речь идет о 50% корпоративных прав одной из фирм "Галицкий перекресток", конечными владельцами опять же которой были братья Медведчука и Козака,

– рассказала Сапьян.

По ее словам, на государство будут работать теперь и даже недвижимые помещения.

"Это более 10 000 квадратных метров, это 7 гектаров земли, это десятки автомобилей и сельхозтехника, и строительная техника также сюда входит. Мы с вами говорим о том, что в ходе досудебного расследования, в котором фигурировали братья Медведчука и Козака, и они подозреваются, в частности, в неуплате налогов. Также и завод во Львовской области по производству кирпича, он (завод – 24 Канал) также по материалам ГБР уже перешел в собственность государства, его стоимость составляла более 5 миллионов долларов США", – рассказала Сапьян.