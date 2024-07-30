Власне, про це детальніше розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Майно братів Медведчука та Козака передали державі

У кримінальному провадженні ідеться про братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у державній зраді. В даному випадку на братів було записано це майно, яке переходить зараз в управління АРМА. Сапьян розповіла, що наскільки їй відомо працівники АРМА зараз на місці описують майно, усі активи, які незабаром уже працюватимуть на користь нашої держави.

Дійсно, йдеться про будівельні компанії, мова йде про 50% корпоративних прав однієї з фірм "Галицьке перехрестя", кінцевими власниками знову ж таки якої були брати Медведчука і Козака,

– розповіла Сапьян.

За її словами, на державу будуть працювати тепер і навіть нерухомі приміщення.

"Це понад 10 000 квадратних метрів, це 7 гектарів землі, це десятки автомобілів і сільгосптехніка, і будівельна техніка також сюди входить. Ми з вами говоримо про те, що в ході досудового розслідування, в якому фігурували брати Медведчука і Козака, і вони підозрюються, зокрема, у несплаті податків. Також і завод у Львівській області з виробництва цегли, він (завод – 24 Канал) також за матеріалами ДБР уже перейшов у власність держави, його вартість складала понад 5 мільйонів доларів США", – розповіла Сапьян.