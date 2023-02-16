Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста.

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"Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежелевский карьер", – написали в СБУ.

Предприятия десятилетиями предоставляли сырье для российского алюминиевого холдинга.

Причастен к убийствам украинцев

Дерипаска входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Олигарх руководил заводами через коммерческие структуры по всей Украине. То есть, он пытался скрыть принадлежность к украинским активам, но СБУ разоблачила преступную схему.

По информации Офиса генпрокурора, российский олигарх имел в Украине 350 объектов собственности. Речь идет о корпоративных правах заводов и карьеров, комплексе морского порта, квартирах, административных зданиях, производственных цехах, сотнях единиц транспортных средств и специальной техники.

Дерипаска напрямую причастен к военным преступлениям, которые совершает Россия — убийствам людей и разрушению украинских городов. Именно его холдинг среди тех, кто снабжает сырьем враждебный оборонно-промышленный комплекс. Из этого сырья, в том числе украинского происхождения, изготовляли оружие, из которого сегодня убивают украинцев, – сказал генпрокурор Андрей Костин.

Что известно об Олеге Дерипаске: коротко