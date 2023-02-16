Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста.
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"Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежелевский карьер", – написали в СБУ.
Предприятия десятилетиями предоставляли сырье для российского алюминиевого холдинга.
Причастен к убийствам украинцев
Дерипаска входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Олигарх руководил заводами через коммерческие структуры по всей Украине. То есть, он пытался скрыть принадлежность к украинским активам, но СБУ разоблачила преступную схему.
По информации Офиса генпрокурора, российский олигарх имел в Украине 350 объектов собственности. Речь идет о корпоративных правах заводов и карьеров, комплексе морского порта, квартирах, административных зданиях, производственных цехах, сотнях единиц транспортных средств и специальной техники.
Дерипаска напрямую причастен к военным преступлениям, которые совершает Россия — убийствам людей и разрушению украинских городов. Именно его холдинг среди тех, кто снабжает сырьем враждебный оборонно-промышленный комплекс. Из этого сырья, в том числе украинского происхождения, изготовляли оружие, из которого сегодня убивают украинцев, – сказал генпрокурор Андрей Костин.
Что известно об Олеге Дерипаске: коротко
- Олигарх Дерипаска является одним из богатейших россиян. Он занимает 50-ю позицию в списке Forbes страны-оккупантки. Общее состояние составляет 1,7 миллиарда долларов.
- Дерипаска принадлежит к близкому окружению диктатора Путина. Он контролирует значительные части групп компаний "Русал" (один из крупнейших мировых производителей алюминия), "Базовый элемент" и "Эн+групп".
- Государственное бюро расследований в апреле 2022 года перекрыло канал предприятия Дерипаски. Оккупанты пытались получать компоненты для ракетостроения.