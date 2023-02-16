Про це розповіли у Службі безпеки України. Зазначили, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту.

До теми США вперше оголосили про передачу Україні конфіскованих російських активів

"Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр", – написали в СБУ.

Підприємства десятиліттями надавали сировину для російського алюмінієвого холдингу.

Причетний до вбивств українців

Дерипаска входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії. Олігарх керував заводами через комерційні структури по всій Україні. Тобто він намагався приховати приналежність до українських активів, але СБУ викрила злочинну схему.

За інформацією Офісу генпрокурора, російський олігарх мав в Україні 350 об'єктів власності. Мовиться про корпоративні права заводів та кар'єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки.

Дерипаска безпосередньо причетний до воєнних злочинів, які чинить Росія — вбивств людей та руйнування українських міст. Саме його холдинг серед тих, хто забезпечує сировиною ворожий оборонно-промисловий комплекс. З цієї сировини, зокрема й українського походження, виготовляли зброю, з якої сьогодні вбивають українців, – сказав генпрокурор Андрій Костін.

Що відомо про Олега Дерипаску: коротко