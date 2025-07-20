Россия заработала десятки миллионов долларов на "национализации" имущества в Крыму, – ISW

Оккупационные власти Крыма заработали более 20 миллионов долларов от продажи имущества. Россияне называют это "национализацией" имущества украинцев.

Сумма указана за объекты, что продали в течение первой половины 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова прибыль россиян от продажи имущества в Крыму?

В отчете ISW указано, что председатель оккупационного "госсовета" Крыма Владимир Константинов заявил, что речь идет о 25 объектах недвижимости, изъятых у так называемых "врагов Крыма и России".

По его словам, прибыль в размере 2,2 миллиарда рублей (около 28 миллионов долларов) уже поступила в бюджет Крыма.

Константинов утверждает, что эти средства пойдут на развитие Крыма и выплату льгот российским военным, которые воюют против Украины,

– говорится в отчете ISW.

По данным аналитиков, Россия системно использует "национализацию" украинского имущества как средство давления и наказания. Людей фактически лишают права собственности на оккупированных территориях.

Интересно то, что продажа имущества на временно оккупированной территории заметно ускорилась. Так, за весь период с 2022 по 2024 годы россияне получили 4,8 миллиарда рублей, что составляет около 61 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики незаконно вывезли из Бердянска более 400 тысяч тонн украинского зерна. Они подделали документы о его происхождении и продали зерно за границу.