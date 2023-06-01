Такое мнение 24 Каналу у озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он не исключает, что Путин все-таки посетит инаугурацию Эрдогана.

К теме Гаага уже подождала: Путин отказывается ехать в Индию и на инаугурацию Эрдогана

Путин боится за свою безопасность

Ференс отметил, что Путин хватается за любую возможность, чтобы показать, что Россия не полностью изолирована. Турция – это государство, которое входит в НАТО. Если Россия получит приглашение от Эрдогана, то может его принять.

Для Путина это было бы показательным инструментом международного позиционирования. С другой стороны, прежде всего опасения за собственную безопасность не дают Путину принимать такие решения. Он любит предсказуемость, страх иногда сковывает,

– сказал он.

Эксперт-международник считает, что наиболее вероятный вариант – в Турцию приедет Володин. Однако есть возможность, что Путин таки решится посетить инаугурацию Эрдогана.

Обратите внимание! Российские пропагандистские СМИ сообщили, что Владимир Путин не посетит Турцию. Вместо него на церемонию инаугурации Эрдогана приедет спикер госдумы Вячеслав Володин.

Инаугурация Эрдогана: главное