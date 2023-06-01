Такое мнение 24 Каналу у озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он не исключает, что Путин все-таки посетит инаугурацию Эрдогана.
К теме Гаага уже подождала: Путин отказывается ехать в Индию и на инаугурацию Эрдогана
Путин боится за свою безопасность
Ференс отметил, что Путин хватается за любую возможность, чтобы показать, что Россия не полностью изолирована. Турция – это государство, которое входит в НАТО. Если Россия получит приглашение от Эрдогана, то может его принять.
Для Путина это было бы показательным инструментом международного позиционирования. С другой стороны, прежде всего опасения за собственную безопасность не дают Путину принимать такие решения. Он любит предсказуемость, страх иногда сковывает,
– сказал он.
Эксперт-международник считает, что наиболее вероятный вариант – в Турцию приедет Володин. Однако есть возможность, что Путин таки решится посетить инаугурацию Эрдогана.
Инаугурация Эрдогана: главное
- Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявит состав нового правительства после принесения присяги в парламенте 2 или 3 июня. Ожидается, что депутаты примут присягу на заседании парламента в пятницу, 2 июня. Президент Эрдоган примет присягу в парламенте после принесения присяги новым составом парламента.
- Церемония инаугурации состоится в президентском комплексе в Анкаре. В церемонии примут участие лидеры других стран.
- Журналист Денис Казанский сообщил, что Путин пропустит инаугурацию Эрдогана и саммит ШОС в Индии. Анонимный российский источник в парламенте страны-агрессорки рассказал, что диктатор не чувствует себя достаточно защищенным.