Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Він не виключає, що Путін все-таки відвідає інавгурацію Ердогана.

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Путін боїться за свою безпеку

Ференс зазначив, що Путін хапається за будь-яку можливість, щоб показати, що Росія не повністю ізольована. Туреччина – це держава, яка входить до НАТО. Якщо Росія отримає запрошення від Ердогана, то може його прийняти.

Для Путіна це було б показовим інструментом міжнародного позиціонування. З іншого боку, насамперед побоювання за власну безпеку не дають Путіну ухвалювати такі рішення. Він любить передбачуваність, страх інколи сковує,

– сказав він.

Експерт-міжнародник вважає, що найбільш ймовірний варіант – у Туреччину приїде Володін. Однак є можливість, що Путін таки наважиться відвідати інавгурацію Ердогана.

Зверніть увагу! Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Владімір Путін таки не відвідає Туреччину. Замість нього на церемонію інавгурації Ердогана приїде спікер держдуми В'ячеслав Володін.

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