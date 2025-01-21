Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что в таких действиях можно увидеть методику Владимира Путина. Чем больше говорят о переговорах, тем агрессивнее наступает враг.

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Стратегических успехов у России нет

Стоит вспомнить чеченские войны. Тогда, когда проводились переговоры, военно-политическое руководство России пыталось создать максимально сложную ситуацию на линии фронта, чтобы так продемонстрировать свою решимость.

Поэтому не стоит надеяться, что путинская армия остановится или ослабит давление. Никаких стратегических успехов, которые ставила перед собой Россия, нет. Все продвижения – исключительно тактического уровня, которые меняют поле боя, но не дают оснований считать, что российская армия выигрывает стратегически,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Однако, если говорить о потенциальных переговорах, то важно, чтобы во время этого процесса на Украину никто не давил, не заставлял как можно быстрее закончить боевые действия, пожертвовать своими территориями.

Чего ждать после прихода Трампа

После того как Дональд Трамп войдёт в должность, то очертит свои стратегические замыслы. После этого можно будет оценить способности Соединенных Штатов в достижении целей, которые поставит новый президент.

Америка ведет геополитическую войну и для нее в приоритете личные интересы. В США работают не так личности, как институции. Понимая эту ситуацию, нам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время резко уменьшится активность боевых действий,

– отметил Тимочко.

Более того, о проведении переговоров никто официально не говорил. Ни одна из сторон их не подтвердила, не зафиксировала свои предложения. Понятно, что это будет очень серьезный и тяжелый процесс, который может затянуться на месяцы или годы.

Нам стоит исходить из худшего варианта для себя и рассчитывать на то, что война будет длиться долго и жестоко. Поэтому нужно прилагать все усилия, чтобы на мирный план мы выходили с сильной стороны,

– подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

К слову, в команде нового президента США заявили, что он решительно настроен закончить войну в Украине. Там добавили, что такого взгляда придерживается и украинский президент. Но о планах или стратегии решили не рассказывать.

Накануне инаугурации Дональд Трамп выступил с речью в Вашингтоне. Он заявил, что положит конец войне в Украине, остановит хаос на Ближнем Востоке и сможет предотвратить Третью мировую.