Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що в таких діях можна побачити методику Владіміра Путіна. Чим більше говорять про переговори, тим агресивніше наступає ворог.

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Стратегічних успіхів Росія не має

Варто пригадати чеченські війни. Тоді, коли проводилися переговори, військово-політичне керівництво Росії намагалося створити максимально складну ситуацію на лінії фронту, щоб так продемонструвати свою рішучість.

Тому не варто сподіватися, що путінська армія зупиниться чи послабить тиск. Жодних стратегічних успіхів, які ставила перед собою Росія, немає. Усі просування – виключно тактичного рівня, які змінюють поле бою, але не дають підстав вважати, що російська армія виграє стратегічно,

– наголосив Іван Тимочко.

Однак, якщо говорити про потенційні переговори, то важливо, щоб під час цього процесу на Україну ніхто не тиснув, не змушував якнайшвидше закінчити бойові дії, пожертвувати своїми територіями.

Чого чекати після приходу Трампа

Після того як Дональд Трамп увійде на посаду, то окреслить свої стратегічні задуми. Після цього можна буде оцінити спроможності Сполучених Штатів у досягнення цілей, які поставить новий президент.

Америка веде геополітичну війну і для неї в пріоритеті особисті інтереси. У США працюють не так особистості, як інституції. Розуміючи цю ситуацію, нам не варто розраховувати, що найближчим часом різко зменшиться активність бойових дій,

– зауважив Тимочко.

Ба більше, про проведення переговорів ніхто офіційно не говорив. Жодна зі сторін їх не підтвердила, не зафіксувала свої пропозиції. Зрозуміло, що це буде дуже серйозний та важкий процес, який може затягнутися на місяці або й роки.

Нам варто виходити з найгіршого варіанту для себе і розраховувати на те, що війна триватиме довго й жорстоко. Тому потрібно докладати всіх зусиль, щоб на мирний план ми виходили з сильної сторони,

– підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ.

До слова, в команді нового президента США заявили, що він рішуче налаштований закінчити війну в Україні. Там додали, що такого погляду дотримується і український президент. Але про плани чи стратегії вирішили не розповідати.

Напередодні інавгурації Дональд Трамп виступив з промовою у Вашингтоні. Він заявив, що покладе край війні в Україні, зупинить хаос на Близькому Сході та зможе запобігти Третій світовій.