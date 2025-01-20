Новобраний президент США вкотре пообіцяв закінчити війну в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Головні заяви Трампа

Республіканець заявив, що планує закінчити війну в Україні.

Я покладу кінець війні в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та зможу запобігти третій світовій війні, а ви собі уявити не можете, наскільки ми близькі до неї,

– сказав він.

Також він вважає, що вже скоро закриється завіса 4 довгих років занепаду США та почнеться новий день американської сили, процвітання, гідності та гордості.

"Вторгнення через південний кордон" буде зупинено вже до кінця 20 січня, а потім можна буде взятися "розблокування видобутку нафти" у США.

Зачепив він також і тему блокування популярної мережі TikTok. За словами Трампа, він повернувся.

Новий президент згадав і про свого попередника.

Усі дурні розпорядження Байдена я скасую протягом доби,

– зазначив Дональд Трамп.

Цікаво, що він раніше висловлювався проти дозволу Україні бити по території Росії ракетами США.

Трамп також кілька разів подякував Ілону Маску.

Крім цього, він пообіцяв розсекретити документи про вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга і створити над США щось на кшталт системи протиракетного захисту "Залізний купол".