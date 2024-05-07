Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что визит делегата Франции является результатом договоренности Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона. Будто бы китайский лидер попросил сделать небольшой шаг в сторону Путина. А уже после – диктатор пойдет на встречу.
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"Инаугурация" Путина – бал дьявола
Тизенгаузен отметил: если бы Си Цзиньпин не приехал во Францию 5 мая, никто бы не посетил "инаугурацию" Владимира Путина.
Там наиболее "отбитые" собрались персонажи. Такой "бал дьявола",
– подчеркнул он.
Предположим, что политтехнолог говорил о главе правительства Михаиле Мишустине, министре обороны Сергее Шойгу, заместителе секретаря Совбеза Дмитрия Медведева и чеченском лидере Рамзане Кадырове.
Си недоволен
Из месседжей китайского лидера можно понять, что радости от встречи с президентом Франции немного. Ведь Си приезжал в Париж решать экономические вопросы, но не получилось.
То появляется расследование о китайской медицинской технике и электромобилях. То в Европе арестовывают шесть шпионов, которые работали на Китай.
Теперь основная задача – оставить торговые отношения на нынешнем уровне. О расширении не говорится. Хотя бы не "улететь" куда-то в Холодную войну. Это важно для Си, он будет продвигать эту идею,
– предположил Тизенгаузен.
Вопрос Украины
По мнению политтехнолога, о предварительных договоренностях по Украине станет известным, когда представитель Китая посетит Глобальный саммит мира в Швейцарии.
Если не поедет на мероприятие, значит просто сделают заявление с милым лицом вроде "мы за мир". Тогда Путин в Пекине, если будет рамочная договоренность, не сможет дернуться вправо-влево.
Что известно об "инаугурации" Путина
- Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. На само мероприятие российский диктатор ехал новеньким кортежем в сопровождении мотоциклов Aurus.
- Путин продлил свое пребывание на посту президента России как минимум до 2030 года. Однако путинские выборы нельзя считать легитимными, ведь о свободе слова, демократии в России не слышали долгие годы правления диктатора.
- Мероприятие прошло со всеми помпезностями, которые обожают в Кремле. Был даже салют и пропагандистские песенки. После того, как Путин принял присягу, в Кремле раздался залп из пушек.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал действо в Кремле. По его словам, это коронация пахана в лагере под названием "Россия", это примитивный концерт, за которым наблюдали другие страны.