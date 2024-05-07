Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що візит делегата Франції є результатом домовленості Сі Цзіньпіна та Еммануеля Макрона. Буцім китайський лідер попросив зробити невеликий крок у бік Путіна. А вже опісля – диктатор піде на зустріч.

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"Інавгурація" Путіна – бал диявола

Тизенгаузен наголосив: якби Сі Цзіньпін не приїхав до Франції 5 травня, ніхто б не відвідав "інавгурацію" Владіміра Путіна.

Там найбільш "відбиті" зібралися персонажі. Такий "бал диявола",

– наголосив він.

Припустимо, що політтехнолог говорив про голову уряду Міхаіла Мішустіна, міністра оборони Сєргєя Шойгу, заступника секретаря Радбезу Дмітрія Мєдвєдєва та чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Сі незадоволений

З меседжів китайського лідера можна зрозуміти, що радості від зустрічі з президентом Франції небагато. Адже Сі приїздив у Париж розв'язувати економічні питання, але не вийшло.

То з'являється розслідування про китайську медичну техніку та електромобілі. То у Європі арештовують шість шпигунів, які працювали на Китай.

Натепер основне завдання – залишити торгові відносини на нинішньому рівні. Про розширення не мовиться. Бодай не "полетіти" кудись у Холодну війну. Це важливо для Сі, він просуватиме цю ідею,

– припустив Тизенгаузен.

Питання України

На думку політтехнолога, про попередні домовленості щодо України стане відомим, коли представник Китаю відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Якщо не поїде на захід, значить просто зроблять заяву з милим обличчям на кшталт "ми за мир". Тоді Путін у Пекіні, якщо буде рамкова домовленість, не зможе смикнутися вправо-вліво.

Що відомо про "інавгурацію" Путіна