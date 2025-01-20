Речь идет о так называемых "оппозиционерах" из страны-агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети. При этом Дональд Трамп не пригласил на инаугурацию украинских официальных лиц.

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Что известно о приглашении "хороших" россиян

Так, среди гостей на инаугурации Дональда Трампа присутствовали российские оппозиционные политики Михаил Ходорковский и Андрей Илларионов. О своем статусе гостя на церемонии оба сообщили в своих соцсетях.

Пригласили на инаугурацию. Решил съездить. И поинтересоваться, и знакомиться надо заново,

– написал Михаил Ходорковский.

Он обратил внимание на то, как демократично обеспечивается безопасность. По его словам, перекрыто пол города, много патрулей, сотни тысяч людей, но "особых досмотров нет".

Ходорковский получил приглашение на инаугурацию / фото Михаила Ходорковского

В то же время экс-советник президента России Андрей Илларионов опубликовал фото приглашения на инаугурацию Трампа.

Как выглядит приглашение на инаугурацию Трампа / фото Андрея Илларионова

К слову, Дональд Трамп уже принял присягу и официально приступил к исполнению обязанностей. Церемония присяги проходила в ротонде Капитолия из-за аномально низкой температуры на улице. После он произнес большую речь.