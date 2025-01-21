Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Дональда Трампа в соцсети Х.

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Что известно о президентском параде и участии в нем Трампа

Так, праздничный парад по случаю инаугурации в этом году проходит в помещении Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия, в китайском квартале. Изначально он должен был состояться на Пенсильванской авеню, однако локацию изменили из-за холодной погоды.

Выйдя на арену, президент прошел сквозь толпу, попутно приветствуя людей. Он остановился, чтобы поговорить с некоторыми сторонниками, даже пожал руку одному мужчине. Семья Трампа, включая всех его детей, уже сидела на сцене, позади которой установлен подиум и письменный стол. Ожидается, что после выступления Трамп публично подпишет кучу исполнительных приказов.

Как проходит президентский парад: смотрите видео

Кроме этого, во время парада запланировано выступление оркестров, в частности, полевой оркестр армии США из Форт-Джордж Г. Мид, а также представители первой службы реагирования из Пенсильвании, и несколько организаций из двух штатов, в которых проживает Трамп. Участие примут и представители Военной академии Нью-Йорка.

Ожидается, что после парада президент впервые после присяги посетит Белый дом. Позже вечером он отправится на три инаугурационных бала.