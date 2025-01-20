Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на госпожу посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову в Facebook. Напомним, что церемонию перенесли с открытой площадки в ротонду Конгресса из-за мороза.

Смотрите также Большое возвращение: почему инаугурация Трампа особенная, кого пригласили и приедет ли Зеленский

На инаугурации Трампа будет присутствовать госпожа посол Украины

Госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что тоже будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Также она опубликовала несколько фото, где можно заметить, что она и другие люди уже ожидают начала церемонии.

Оксана Маркарова ожидает инаугурации / Фото из Facebook

Посол добавила фото документа, на котором можно расписано, как будет происходить инаугурация Дональда Трампа.

Как будет проходить инаугурация Трампа / Фото Оксаны Маркаровой

Напомним, что Дональд Трамп уже посетил Белый дом, где имел чаепитие с Джо Байденом. После чаепития они вместе отправились в Капитолий на церемонию присяги нового президента.