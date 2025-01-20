Повідомляє 24 Канал з посиланням на пані посла України у Вашингтоні Оксану Макарову у Facebook. Нагадаємо, що церемонію перенесли з відкритого майданчика до ротонди Конгресу через мороз.

Дивіться також Велике повернення: чому інавгурація Трампа особлива, кого запросили та чи приїде Зеленський

На інавгурації Трампа буде присутня пані посол України

Пані посол України у Вашингтоні Оксана Макарова повідомила, що також буде присутня на інавгурації Дональда Трампа. Також вона опублікувала кілька фото, де можна помітити, що вона та інші люди вже очікують на її початок.

Оксана Макарова очікує на інавгурацію / Фото з Facebook

Також вона додала фото на якому можна побачити, як буде відбуватися уся інавгурація Дональда Трампа.

Як буде проходити інавгурація Трампа / Фото Оксани Макарової