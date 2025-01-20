Чотирирічний термін повноважень Байдена закінчується опівдні 20 січня, і невдовзі після цього Дональд Трамп складе присягу. О котрій годині розпочнеться інагвурація Трампа та що варто знати – розповідає 24 Канал.

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Коли почнеться інавгурація Трампа

День інаугурації Дональда Трампа розпочнеться з церковної служби у церкві Святого Іоанна на площі Лафаєт у Вашингтоні. Після цього відбудеться чаювання в Білому домі з Джо та Джилл Байден. Зазначається, що традиція чаювання в Білому домі існує з 1953 року й підкреслює мирну передачу влади у США.

Кортеж Трампа прибуде на урочистості до Капітолія о 10:30 ранку (о 17:30 за Києвом). Після цього в будівлі Конгресу оголосять прибуття новообраного президента та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Кульмінацією стане церемонія інавгурації, яка має розпочатися близько 11:30 ранку за східним часом (18:30 за Києвом). Варто зазначити, що першим присягу перед головою Верховного суду США складе віцепрезидент Джей Ді Венс.

Важливо! Церемонія буде доступна в прямому ефірі на офіційних платформах Білого дому. Також пряме включення з Вашингтону доступне за посиланням.

Потім цього співачка Керрі Андервуд виконає пісню America the Beautiful у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США. Після цього, поклавши руку на Біблію, Дональд Трамп складе присягу перед головою Верховного суду, офіційно ставши 47-м президентом США.

Хор Військово-морської академії виконає "Бойовий гімн Республіки", а Трамп виголосить свою інавгураційну промову. Зазначається, що у своїй промові політик окреслить ключові цілі та пріоритети на майбутній термін.

Дональд Трамп також відвідає президентську кімнату, розташовану поруч із залом засідань Сенату – там він підпише ключові документи, з яких почне роботу нова адміністрація.

Традиційно інавгураційні урочистості відбуваються на вулиці, перед приміщенням Капітолія. Однак цього року церемонію перенесли з відкритого майданчика до ротонди Конгресу США – причиною став мороз у США. Цікаво, що це стало першим подібним випадком з 1985 року.

За даними Об'єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній, ротонда може вмістити лише близько 600 осіб. Раніше повідомлялося, що на церемонію мали запросити 1 400 осіб.

Офіційна частина інавгураційних урочистостей закінчиться традиційним парадом по Пенсильванія-авеню у Вашингтоні, що з'єднує Капітолій і Білий дім.

До слова, раніше Дональд Трамп заявляв, що протягом кількох годин після вступу на посаду він підпише десятки розпоряджень. За словами політика, "одним розчерком пера" він скасує десятки руйнівних та радикальних указів і дій адміністрації Байдена.