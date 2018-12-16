Инаугурация нового президента Грузии: полиция перекрыла движение оппозиции в сторону Телави

В Грузии полиция перекрыла движение автоколонне оппозиции в сторону города Телави, где новоизбранный президент Саломе Зурабишвили должна принести присягу. Оппозиционные силы страны не признают результатов этих выборов.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

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Представители объединенной оппозиции "Сила в единстве" заявляют, что доберутся до города любой ценой.

Правоохранители призвали оппозицию поехать по другой дороге – через город Кварели. Однако, там также стоит полиция, и неизвестно, пропустят ли их.

Известно, что уже произошло небольшое столкновение между полицией и участниками акции. Сторонники оппозиции попытались прорвать кордон полиции на автомашинах. Позже они попытались перевернуть автобус, которым была перекрыта дорога, в результате чего произошла словесная перепалка между лидером "Единого национального движения" Никой Мелия и начальником патрульной полиции Никой Купатадзе.

На месте также находятся кандидат в президенты от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе и руководитель его штаба Гиорги Вашадзе.

Отметим, что оппозиционные силы Грузии 2 декабря дали власти срок до 16 декабря для выполнения своих требований. В частности, во время митинга в оппозиционном объединении "Сила в единстве" заявили, что намерены подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Вместе с тем, Григол Вашадзе, от имени оппозиции, потребовал назначить досрочные парламентские выборы.

Напомним, 28 ноября в Грузии сообщили о победе во втором туре президентских выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей. Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Кто такая Саломе Зурабишвили?

Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, когда был президентом Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое видомство. Зурабишвили пошла на выборы формально как независимый кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила активно участвовала в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла с части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и главы партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.