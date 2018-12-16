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      Інавгурація нового президента Грузії: поліція перекрила рух опозиції в бік Телаві

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      У Грузії 16 грудня має пройти інавгурація президента
      У Грузії 16 грудня має пройти інавгурація президента / Ілюстративне фото

      У Грузії поліція перекрила рух автоколоні опозиції в бік міста Телаві, де новообраний президент Саломе Зурабішвілі має скласти присягу. Опозиційні сили країни не визнають результатів цих виборів.

      Про це інформує "Грузия онлайн".

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      Представники об'єднаної опозиції "Сила в єдності" заявляють,що дістануться міста будь-якою ціною.

      Правоохоронці ж закликали опозицію поїхати іншою дорогою – через місто Кварелі. Проте, там також стоїть поліція, і невідомо, чи їх пропустять.

      Відомо, що вже відбулося невелике зіткнення між поліцією і учасниками акції. Прихильники опозиції спробували прорвати кордон поліції на автомашинах. Пізніше вони спробували перевернути автобус, яким була перекрита дорога, в результаті чого сталася словесна перепалка між лідером "Єдиного національного руху" Нікою Мелія і начальником патрульної поліції Нікою Купатадзе.

      На місці також перебувають кандидат в президенти від Об'єднаної опозиції Григол Вашадзе і керівник його штабу Гіоргі Вашадзе.

      Зазначимо, що опозиційні сили Грузії 2 грудня дали владі термін до 16 грудня для виконання своїх вимог. Зокрема, під час мітингу в опозиційному об'єднанні "Сила в єдності" заявили, що мають намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів. Разом з тим, Григол Вашадзе, від імені опозиції, зажадав призначити дострокові парламентські вибори.

      Нагадаємо, 28 листопада у Грузії повідомили про перемогу в другому турі президентських виборів незалежного кандидата Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців. Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.

      Хто така Саломе Зурабішвілі?Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною. 

      Теги: Новини політики Новини Грузії протести
      Джерело: 24 Канал
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