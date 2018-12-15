Затримання українців у Грузії: 7 арештантів залишили під вартою

Апеляційний суд Тбілісі залишив під вартою 6 українців та 1 грузина, яких 2 грудня затримали у грузинській столиці в готелі "Альянс". Мовиться про колишніх військових українського батальйону "Донбас".

Про це інформує Інтерфакс.

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Так, Апеляційний суд Тбілісі вирішив, що в суді першої інстанції були дотримані всі процесуальні норми, і рішення про попереднє ув'язнення шістьох громадян України і одного громадянина Грузії було правомірним.

Зазначимо, що після затримання у Грузії 6 українців, яких звинувачують у придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин, чоловіків з України розпочали посилено перевіряти у аеропорту Тбілісі.

Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт в столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина. Їх звинуватили в груповому незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин.



Народний депутат від партії "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко назвав імена українців та грузинів, затриманих у Тбілісі. За його словами, це Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.



Затримані заперечують звинувачення. У знак протесту вони відмовлялися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. 3 грудня Семенченко, який перебуває у Грузії, повідомив, що один із затриманих написав на обвинувальному висновку: "Слава Україні!", число і підпис.