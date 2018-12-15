Задержание украинцев в Грузии: 7 арестантов оставили под стражей

Апелляционный суд Тбилиси оставил под стражей 6 украинцев и 1 грузина, которых 2 декабря задержали в грузинской столице в отеле "Альянс". Речь идёт о бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс".

Об этом сообщает Интерфакс.

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Апелляционный суд Тбилиси решил, что в суде первой инстанции были соблюдены все процессуальные нормы, и решение о предварительном заключении шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии было правомерным.

Отметим, что после задержания в Грузии 6 украинцев, обвиняемых в приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, мужчин из Украины начали усиленно проверять в аэропорту Тбилиси.

Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.



Народный депутат от партии "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена украинцев и грузин, задержанных в Тбилиси. По его словам, это Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.



Задержанные отрицают обвинения. В знак протеста они отказывались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. 3 декабря Семенченко, который находится в Грузии, сообщил, что один из задержанных написал на обвинительном заключении: "Слава Украине!", число и подпись.