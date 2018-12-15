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      Задержание украинцев в Грузии: 7 арестантов оставили под стражей

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      Апелляционный суд в Тбилиси
      Апелляционный суд в Тбилиси / Фото из открытых источников

      Апелляционный суд Тбилиси оставил под стражей 6 украинцев и 1 грузина, которых 2 декабря задержали в грузинской столице в отеле "Альянс". Речь идёт о бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс".

      Об этом сообщает Интерфакс.

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      Апелляционный суд Тбилиси решил, что в суде первой инстанции были соблюдены все процессуальные нормы, и решение о предварительном заключении шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии было правомерным.

      Отметим, что после задержания в Грузии 6 украинцев, обвиняемых в приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, мужчин из Украины начали усиленно проверять в аэропорту Тбилиси.

      Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

      Народный депутат от партии "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена украинцев и грузин, задержанных в Тбилиси. По его словам, это Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

      Задержанные отрицают обвинения. В знак протеста они отказывались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. 3 декабря Семенченко, который находится в Грузии, сообщил, что один из задержанных написал на обвинительном заключении: "Слава Украине!", число и подпись.

       

      Теги: Новости Украины Судьи Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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