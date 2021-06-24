Об этом заявил екскомандувач Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес. Он добавил, что этот проход эсминца был спланирован.

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Годжес отметил, что перед такими проходами планируют и моделируют различные ситуации, которые могут случиться в море. В то же время они имеют свои цели и задачи.

Итак, это была очень хорошо спланированная операция Королевского флота и ракетного эсминца Defender. Я поздравляю их с тем, насколько профессионально им все удалось,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Реакция россиян демонстрирует слабость

Годжес считает, что россияне будут продолжать утверждать, что остановили нарушителя. Однако на самом деле они этого не делали. Именно реакция россиян и демонстрирует, что их позиции являются очень слабыми.

"Если бы они были ответственным, стабильным, предсказуемым и глобальным партнером и действительно придерживались международного права, могли бы им воспользоваться", – сказал Годжес.

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По словам генерал-лейтенанта, к заявлениям России нет никакого доверия. Они будут утверждать, что стреляли из оружия и бросали бомбы и не заявили о нарушении, а это было возмутительным ответом.

Почему действия России являются незаконными

В Великобритании заявили, что корабль совершил мирный проход через территориальные воды Украины, а это очень важно. Годжес подчеркнул, что почти никто в мире не признает незаконных претензий России на Крым.

Мирный проход – признанная во всем мире морская юридическая процедура. Конечно, это показывает, что заявление и действия России являются незаконными, что аннексия Крыма является незаконной и что это воды, которые принадлежат Украине,

– заявил он.

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