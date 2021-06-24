Россияне заявили, что открыли огонь по судну, однако в Британии опровергли эту информацию. Глава Минобороны Украины убежден, что в Кремле снова прибегли к распространению циничной дезинформации через контролируемые СМИ.
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Таран прокомментировал "обстрел" Россией британского эсминца
Министр убежден, сейчас важно сконцентрироваться на поиске вариантов ответа, что именно произошло в Черном море. Он считает, что причинами могли быть:
- реакция России на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства.
- попытка сорвать учения "Си Бриз-2021", которые начнутся 28 июня;
- ответ России на реальную перспективу членства Украины в НАТО после саммита Альянса;
- идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года;
- информационно-психологическая операция, скорее всего, с прицелом на осенние выборы в России.
"Исходя из сегодняшнего хода событий, необходимо готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – подчеркнул Андрей Таран.
Он также добавил, что Украина в тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжает активно готовиться к масштабным учениям "Си Бриз-2021".
Инцидент с британским эсминцем: главное
- В Черном море 23 июня прошли совместные учения Украины, США и Великобритании. Силы специальных операций тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- В то же время Россия заявила, что их военные якобы открыли предупредительный огонь по британскому кораблю. Мол, судно вошло "в российские территориальные воды".
- В Министерстве обороны Великобритании опровергли эту информацию. По данным ведомства, Россия проводила стрелковые учения в Черном море и подавала предупреждения о своей деятельности морскому сообществу.