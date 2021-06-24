Росіяни заявили, що відкрили вогонь по судну, втім у Британії заперечили цю інформацію. Очільник Міноборони України переконаний, що у Кремлі знову вдалися до поширення цинічної дезінформації через контрольовані ЗМІ.
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Таран прокоментував "обстріл" Росією британського есмінця
Міністр переконаний, наразі важливо сконцентруватись на пошуку варіантів відповіді, що саме сталося в Чорному морі. Він вважає, що причинами могли бути:
- реакція Росії на щойно досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства;
- спроба зірвати навчання "Сі Бриз-2021", що розпочинаються 28 червня;
- відповідь Росії на реальну перспективу членства України в НАТО після саміту Альянсу;
- ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018 року;
- інформаційно-психологічна операція, найімовірніше, з прицілом на осінні вибори в Росії.
"Виходячи з сьогоднішнього перебігу подій, маємо готуватись до всіх згаданих і неназваних сценаріїв", – підкреслив Андрій Таран.
Він також додав, що Україна в тісному контакті і взаємодії з партнерами продовжує активно готуватись до масштабних навчань "Сі Бриз-2021".
Інцидент з британським есмінцем: головне
- У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Сили спеціальних операцій тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Водночас Росія заявила, що їхні військові нібито відкрили попереджувальний вогонь по британському кораблю. Мовляв, судно увійшло в "російські територіальні води".
- У Міністерстві оборони Великої Британії спростували цю інформацію. За даними відомства, Росія проводила стрілецькі навчання у Чорному морі та надавала попередження про свою діяльність морській спільноті.