Про це заявив екскомандувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес. Він додав, що цей прохід есмінця був спланований.

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Годжес зауважив, що перед такими проходами планують та моделюють різні ситуації, які можуть трапитися у морі. Водночас вони мають свої цілі та завдання.

Отже, це була дуже добре спланована операція Королівського флоту й ракетного есмінця Defender. Я вітаю їх з тим, наскільки професійно їм все вдалося,

– наголосив генерал-лейтенант.

Реакція росіян демонструє слабкість

Годжес вважає, що росіяни продовжуватимуть стверджувати, що зупинили порушника. Однак насправді вони цього не робили. Саме реакція росіян й демонструє, що їхні позиції є дуже слабкими.

"Якби вони були відповідальним, стабільним, передбачуваним і глобальним партнером й справді дотримувалися міжнародного права, могли б ним скористатися", – зауважив Годжес.

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За словами генерал-лейтенанта, до заяв Росії немає жодної довіри. Вони стверджувати, що стріляли зі зброї та кидали бомби й не заявили про порушення, а це було обурливою відповіддю.

Чому дії Росії є незаконними

У Великій Британії заявили, що корабель здійснив мирний прохід через територіальні води України, а це дуже важливо. Годжес наголосив, що майже ніхто у світі не визнає незаконних претензій Росії на Крим.

Мирний прохід – визнана у всьому світі морська юридична процедура. Звичайно, це показує, що заява та дії Росії є незаконними, що анексія Криму є незаконною і що це води, які належать Україні,

– заявив він.

Як підсумував генерал-лейтенант, Королівський флот продемонстрував, що претензії Росії є незаконними

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Що цьому передувало