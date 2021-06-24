Про це заявив екскомандувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес. Він додав, що цей прохід есмінця був спланований.
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Годжес зауважив, що перед такими проходами планують та моделюють різні ситуації, які можуть трапитися у морі. Водночас вони мають свої цілі та завдання.
Отже, це була дуже добре спланована операція Королівського флоту й ракетного есмінця Defender. Я вітаю їх з тим, наскільки професійно їм все вдалося,
– наголосив генерал-лейтенант.
Реакція росіян демонструє слабкість
Годжес вважає, що росіяни продовжуватимуть стверджувати, що зупинили порушника. Однак насправді вони цього не робили. Саме реакція росіян й демонструє, що їхні позиції є дуже слабкими.
"Якби вони були відповідальним, стабільним, передбачуваним і глобальним партнером й справді дотримувалися міжнародного права, могли б ним скористатися", – зауважив Годжес.
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За словами генерал-лейтенанта, до заяв Росії немає жодної довіри. Вони стверджувати, що стріляли зі зброї та кидали бомби й не заявили про порушення, а це було обурливою відповіддю.
Чому дії Росії є незаконними
У Великій Британії заявили, що корабель здійснив мирний прохід через територіальні води України, а це дуже важливо. Годжес наголосив, що майже ніхто у світі не визнає незаконних претензій Росії на Крим.
Мирний прохід – визнана у всьому світі морська юридична процедура. Звичайно, це показує, що заява та дії Росії є незаконними, що анексія Криму є незаконною і що це води, які належать Україні,
– заявив він.
Як підсумував генерал-лейтенант, Королівський флот продемонстрував, що претензії Росії є незаконними
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Що цьому передувало
- У Чорному морі 23 червня Україна, США та Велика Британія провели спільні навчання. Вони тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Згодом у Росії повідомили, що "обстріляли" британський есмінець, адже судно нібито увійшло в "російські територіальні води".
- Варто зауважити, що у Великій Британії цю інформацію заперечують. Там заявили, що Росія не здійснювала попереджувальних обстрілів по курсу есмінця.