Хотели получить деньги от ЕС: Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке нападения на границе

Во вторник, 13 октября, Александр Лукашенко открестился от причастности к вооруженному инциденту на латвийской границе. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Рига сама инсценировала нападение.

По его словам, Латвия хотела получить дополнительные средства от Евросоюза. Об этом белорусский диктатор рассказал подконтрольным СМИ.

Что сказал Лукашенко?

Самопровозглашенный президент назвал ложью все сообщения СМИ и обвинения в адрес Беларуси. По его мнению, инцидент на границе Латвии и Беларуси был постановкой. Политик утверждает, что латвийцы якобы использовали инсценировку в качестве информационного повода, чтобы получить деньги от Европейского Союза.

Диктатор заверил, что операции по пересечению границы невозможно провести без его личного согласования, а с ним такие действия не обсуждались. Именно это, по мнению Лукашенко, должно было убедить мир в том, что белорусские военные не причастны к инциденту.

Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкали туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь,

– цинично заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября группа агрессивно настроенных мужчин в масках пыталась переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Они проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Неизвестные угрожали латвийским военнослужащим предметом, похожим на оружие, во время попытки нелегального пересечения границы. Глава МИД Украины Андрей Сибига тогда отметил, что за этими действиями стоит Москва.