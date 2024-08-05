Более того, после гибели парня на аттракционе регулятор все еще не провел внеплановую проверку, поскольку компания-владелец троллея – "Активная страна" – не предоставила информацию об этом случае.

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Кто бы должен был провести проверку

Отмечают, что до 2015 года проверкой аттракционов занималась Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности. Это учреждение ликвидировали и создали Госслужбу по вопросам труда, поэтому полномочия по проверке аттракционов перешли к ней.

Разрешение на эксплуатацию аттракциона Гоструда выдает после того, как получит заявку и заключение технического осмотра, который проводят экспертные организации, нанятые компанией-эксплуатантом.

Служба имеет право осуществлять плановые и внеплановые проверки аттракционов. Впрочем, в 2020 году на такие ревизии наложили мораторий в связи с пандемией COVID-19, а впоследствии - из-за начала военного положения.

"Поэтому в течение последних по меньшей мере 4 лет троллей к Трухановому острову никто не проверял", – говорится в статье.

В то же время в случае аварии или несчастного случая Гоструда рассматривает только случаи по травмированию работников, а не посетителей.

Что теперь

Даже после смертельного инцидента 21 июля регулятор все еще не провел внеплановую проверку, поскольку "Активная страна" не предоставила информацию об этом случае, –

отмечают журналисты.

В госоргане отметили, что обратились в Национальную полицию за информацией о владельцах троллея. Только после ее получения Государственная служба по вопросам труда сможет провести внеплановую проверку и начать процесс привлечения к ответственности.