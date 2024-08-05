Ба більше, після загибелі хлопця на атракціоні регулятор все ще не провів позапланову перевірку, позаяк компанія-власник тролея – "Активна країна" – не надала інформацію про цей випадок.

Дивіться також Аварійний міст Патона: що загрожує найстарішому мосту через Дніпро та які наслідки для Києва

Хто б мав провести перевірку

Зазначають, що до 2015 року перевіркою атракціонів займалася Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки. Цю установу ліквідували та створили Держслужбу з питань праці, тому повноваження з перевірки атракціонів перейшли до неї.

Дозвіл на експлуатацію атракціону Держпраці видає після того, як отримає заявку та висновок технічного огляду, який проводять експертні організації, найняті компанією-експлуатантом.

Служба має право здійснювати планові та позапланові перевірки атракціонів. Втім, у 2020 році на такі ревізії наклали мораторій у зв'язку з пандемією COVID-19, а згодом — через початок воєнного стану.

"Тому впродовж останніх щонайменше 4 років тролей до Труханового острова ніхто не перевіряв", – ідеться у статті.

Водночас у разі аварії або нещасного випадку Держпраці розглядає лише випадки з травмування працівників, а не відвідувачів.

Що тепер

Навіть після смертельного інциденту 21 липня регулятор все ще не провів позапланову перевірку, оскільки "Активна країна" не надала інформацію про цей випадок, –

наголошують журналісти.

В держоргані зазначили, що звернулись до Національної поліції за інформацією про власників тролея. Тільки після її отримання Державна служба з питань праці зможе провести позапланову перевірку та розпочати процес притягнення до відповідальності.