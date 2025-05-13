Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VRT. Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил информацию.

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Что известно об инциденте

По предварительной информации, во время подготовки учебных боеприпасов взорвался снаряд из противотанкового оружия. Расследованием инцидента занимаются шотландские и бельгийские правоохранители.

Тяжелые ранения получили 2 военных, еще 1 – легкие. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего перевели в местный госпиталь.

Мы делаем все возможное, чтобы хорошо обучать наш личный состав, тренировать его и гарантировать максимальную безопасность. Иногда все идет не так, как надо. Желаем нашим ребятам много сил и удачи. Мы очень внимательно следим за этим,

– сказал Франкен.

Напомним, в марте возле литовского полигона в Пабраде пропали 4 американских солдата. Их бронемашина M88 Hercules затонула в торфяном болоте.