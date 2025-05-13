Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на VRT. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив інформацію.

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Що відомо про інцидент

За попередньою інформацією, під час підготовки навчальних боєприпасів вибухнув снаряд з протитанкової зброї. Розслідуванням інциденту займаються шотландські та бельгійські правоохоронці.

Важкі поранення отримали 2 військових, ще 1 – легкі. Постраждалим надали першу медичну допомогу, після чого перевели до місцевого шпиталю.

Ми робимо все можливе, щоб добре навчати наш особовий склад, тренувати його і гарантувати максимальну безпеку. Іноді все йде не так, як треба. Бажаємо нашим хлопцям багато сил і удачі. Ми дуже уважно стежимо за цим,

– сказав Франкен.

Нагадаємо, у березні біля литовського полігону в Пабраді зникли 4 американських солдати. Їхня бронемашина M88 Hercules затонула в торф'яному болоті.