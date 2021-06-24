Последовала бурная реакция российского МИДа. Зачем нужно было реагировать на одинокий эсминец? Летать над ним, приближаться?

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Шел себе и шел из Одессы в Грузию

Но была устроена громкая демонстрация. Зачем она нужна?

Только для того, чтобы сохранять внутри страны военную повестку дня, показывать гражданам, что у "Запада" – агрессивные планы. Другого объяснения нет. Но это говорит лишь об отсутствии у властей России позитивной повести дня в отношении проблемы Крыма и войны на востоке Украины.

Нет идей, воли, желания

Хотя правильно было бы обсуждать вопрос, пока у тебя есть еще силы. Не держаться за конструкцию, которая не имеет перспективы.

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Нынешнее российское начальство так не умеет – оно "дойдет до ручки", до того, когда самому последнему Патрушеву будет ясно, что так больше жить нельзя, надо что-то менять.

Но будет поздно

Пока же можно еще летать самолетами и сообщать о явленной мощи. Жизнь кажется прекрасной. "Судя по докладам".