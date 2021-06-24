Последовала бурная реакция российского МИДа. Зачем нужно было реагировать на одинокий эсминец? Летать над ним, приближаться?
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Шел себе и шел из Одессы в Грузию
Но была устроена громкая демонстрация. Зачем она нужна?
Только для того, чтобы сохранять внутри страны военную повестку дня, показывать гражданам, что у "Запада" – агрессивные планы. Другого объяснения нет. Но это говорит лишь об отсутствии у властей России позитивной повести дня в отношении проблемы Крыма и войны на востоке Украины.
Нет идей, воли, желания
Хотя правильно было бы обсуждать вопрос, пока у тебя есть еще силы. Не держаться за конструкцию, которая не имеет перспективы.
Не пропустите Россияне решили ведром с болтами напугать британский эсминец
Но будет поздно
Пока же можно еще летать самолетами и сообщать о явленной мощи. Жизнь кажется прекрасной. "Судя по докладам".