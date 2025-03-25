В полиции Киева рассказали детали ситуации и объяснили, что произошло, пишет 24 Канал.

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Инцидент с полицейскими и пожилой женщиной в Киеве

В полиции рассказали подробности ситуации, которая произошла в Оболонском районе Киева, с полицейскими и пожилой женщиной.

В сети обнародовали видео инцидента вечером 24 марта.

Правоохранители рассказали, что, патрулируя, инспекторы заметили подозрительных граждан и остановили их с целью проверки. Во время общения, один из мужчин начал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя. Он также попытался убежать, применив к патрульным средство слезоточивого действия.

Указывается, что инспекторы вызвали на подмогу коллег и задержали нарушителя. После проверки информации о мужчине согласно базам данных, было установлено, что он находится в розыске по статье 210 – (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КоАП.

Также на месте происшествия находились другие граждане, которые пытались помешать задержанию мужчины и начали потасовку с полицейскими, препятствуя выполнению их действий. Патрульные попытались ограничить доступ этих лиц к задержанному, оттеснив их. В результате чего, одна женщина упала на землю,

– говорится в сообщении.

В полиции указали, что она не пострадала и от госпитализации отказались.

Отмечается, что задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям. Сейчас в отношении действий гражданина решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по части 1 статьи 345 УК – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Сейчас обстоятельства происшествия и действия патрульных проверяются.

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Напомним, что вечером 24 марта полиция Киева сообщила о задержании мужчины, который вблизи железнодорожного вокзала нанес ножевое ранение прохожим. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.