Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу инцидент в Черном море. По его словам, россияне вели себя, как настоящие пираты.
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"Военные тыкали в лицо моряков автоматами и кричали на них таким английским, из которого ничего невозможно понять. И эти моряки честно говорят: "мы вас не понимаем"", – отметил Шейтельман.
Россияне задержали турецкое судно в Черном море: смотрите видео
В то же время, минобороны России утверждает, что обыск провели "профессионально, в соответствии с требованиями международных документов".
Россиян ждет Гаагский суд
В кадр выложенного видео попал офицер, который отдавал приказы. Интересно, что он сам сказал, что их нельзя снимать. Теперь этого пирата легко идентифицируют, что облегчит привлечение его к ответственности.
"Я думаю, что прибыло в полк тех, кто в розыске Гаагского трибунала", – констатировал Шейтельман.
Шейтельман об инциденте в Черном море: смотрите видео 24 Канала
Россияне остановили гражданское судно в Черном море: что известно
- На рассвете 13 августа российский военный корабль "Василий Быков" остановил турецкий сухогруз под флагом Палау Sukru Okan. Судно двигалось в направлении украинского порта в Измаиле. В минобороны страны-агрессора заявили, что якобы сделали это для досмотра.
- МИД Украины осудило провокацию России. Там подчеркнули, что действия страны-агрессора грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.
- С определенной задержкой на инцидент среагировала Турция. Анкара призвала Москву избегать дальнейшей эскалации в Черном море.