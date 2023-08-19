Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу инцидент в Черном море. По его словам, россияне вели себя, как настоящие пираты.

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"Военные тыкали в лицо моряков автоматами и кричали на них таким английским, из которого ничего невозможно понять. И эти моряки честно говорят: "мы вас не понимаем"", – отметил Шейтельман.

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В то же время, минобороны России утверждает, что обыск провели "профессионально, в соответствии с требованиями международных документов".

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В кадр выложенного видео попал офицер, который отдавал приказы. Интересно, что он сам сказал, что их нельзя снимать. Теперь этого пирата легко идентифицируют, что облегчит привлечение его к ответственности.

"Я думаю, что прибыло в полк тех, кто в розыске Гаагского трибунала", – констатировал Шейтельман.

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Обратите внимание! Россия вышла из зерновой сделки и восстановила режим опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Впоследствии страна-агрессор заявила, что будет рассматривать как военные все суда, направляющиеся в украинские порты.

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