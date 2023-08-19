Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу інцидент у Чорному морі. За його словами, росіяни поводились, як справжні пірати.

Читайте також Росія нібито зупинила в Чорному морі судно, яке рухалось в Ізмаїл: що ж сталося насправді

"Військові тикали в обличчя моряків автоматами і кричали на них такою англійською, з якої нічого неможливо зрозуміти. І ці моряки чесно кажуть: "ми вас не розуміємо"", – зазначив Шейтельман.

Росіяни затримали турецький судно в Чорному морі: дивіться відео

Водночас міноборони Росії стверджує, що обшук провели "професійно, відповідно до вимог міжнародних документів".

На росіян чекає Гаазький суд

У кадр викладеного відео потрапив офіцер, який віддавав накази. Цікаво, що він сам сказав, що їх знімати не можна. Тепер цього пірата легко ідентифікують, що полегшить притягнення його до відповідальності.

"Я думаю, що прибуло в полку тих, хто в розшуку Гаазького трибуналу", – констатував Шейтельман.

Шейтельман про інцидент у Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу

Зверніть увагу! Росія вийшла із зернової угоди та відновила режим небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Згодом країна-агресорка заявила, що розглядатиме як військові всі судна, що прямуватимуть до українських портів.

Росіяни зупинили цивільне судно в Чорному морі: що відомо