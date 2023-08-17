В Офісі Реджепа Ердогана прокоментували заяву міноборони країни-агресорки про те, що російський військовий корабель "Василь Биков" буцімто зупинив вантажне судно Sukru Okan в Чорному морі та ще й відкрив попереджувальний вогонь. В той момент турецький суховантаж йшов під прапором Палау в порт України.
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Що сказала Туреччина
Анкара закликала Москву після цих повідомлень уникати подальшої ескалації в Чорному морі.
Після втручання наші співрозмовники в Росії були належним чином попереджені, щоб уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі,
– зазначається у повідомленні.
Також Офіс Ердогана відповів на критику щодо мовчання. Там зазначили, що судно пливло під прапором Палау, а не Туреччини. Турецька сторона вважає, що технічно саме ця країна має реагувати на інцидент, навіть якщо власник судна Sukru Okan є турецьким.
Як на це реагувала Україна
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк не так давно поставила заяву міноборони Росії під сумнів, бо була версія тільки з боку держави-терориста. Вона нагадала, що вірити всьому, що каже країна-агресорка, не можна.
- Нещодавно речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук під час розмові з 24 Каналом теж поставив питання, чи справді мав місце бути інцидент в Чорному морі. Він також засумнівався у правдивості відео, яке оприлюднили російські окупанти.
- Нагадаємо, МЗС України висловило підтримку Туреччині й назвало дії росіян в Чорному морі провокативними. У відомстві нагадали, що країна-агресорка порушує Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші міжнародні норми.