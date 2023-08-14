Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Путін з одного боку грає в "браваду", а з іншого боку боїться їхати в Стамбул і анулює раніше анонсований візит.
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"Він боїться, що буде як в Пакистані: аеропорти будуть його не приймати, а всередині країни вже тричі стався державний переворот. Тому спроби відволікати ситуацією з моряками – це демонстрація його слабкості. Демонстрація його тупості й того, що він не може прорахувати наперед", – мовив політичний експерт.
Він наголосив, що зерновий коридор все одно працюватиме, питання лише у тому, яку ціну заплатить за це Росія.
Спроби монополізувати Чорне море
Агресивні спроби Росії встановити гегемонію у Чорному морі можуть викликати питання у країн-членів НАТО, які претендують на безпечне пересування у його акваторії.
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"Якщо говорити про спробу монополізувати Чорне море, то збираймо форум Чорного моря. Росія там що, головна чи єдина? Є країни, у томи числі члени НАТО, чию свободу і незалежність у морі зараз обмежують росіяни", – обурився Давидюк.
Він запропонував перевозити українське зерно з гирла Дунаю болгарськими, румунськими та турецькими кораблями.
Зернова угода: останнє
- Росія 13 серпня заявила, що вона примусово зупинила судно "Сукра Окан" під прапором Палау, яке рухалось в український Ізмаїльський морський торговельний порт. Згодом стало відомо, що це був черговий фейк, який поширили російські загарбники.
- Україна оголосила про відкриття тимчасових коридорів для торговельних суден, що йдуть в або з портів нашої країни. Вже розпочалася реєстрація плавзасобів. Судновласників та капітанів попередили про загрозу з боку Росії та мінну небезпеку. Тому все відбуватиметься під наглядом ЗСУ.
- Росія продовжує просувати свої вимоги щодо зернової угоди. Президент Владімір Путін навіть може відвідати Туреччину в найближчій перспективі, аби спробувати розв'язати це питання як би це було вигідно насамперед для Кремля.