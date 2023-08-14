Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Путин с одной стороны играет в "браваду", а с другой стороны боится уезжать в Стамбул и аннулирует ранее анонсированный визит.
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"Он боится, что будет как в Пакистане: аэропорты будут его не принимать, а внутри страны уже трижды произошел государственный переворот. Поэтому попытки отвлекать ситуацией с моряками – это демонстрация его слабости. Демонстрация его тупости и того, что он не может просчитать события", – сказал политический эксперт.
Он подчеркнул, что зерновой коридор будет все равно работать, вопрос лишь в том, какую цену заплатит за это Россия.
Попытки монополизировать Черное море
Агрессивные попытки России установить гегемонию в Черном море могут вызвать вопросы у стран-членов НАТО, претендующих на безопасное передвижение в его акватории.
Украина найдет способ возобновить работу зернового коридора: смотрите видео
"Если говорить о попытке монополизировать Черное море, то собираем форум Черного моря. Россия там что, главная или единственная? Есть страны, в том числе члены НАТО, чью свободу и независимость в море сейчас ограничивают россияне", – возмутился Давидюк.
Он предложил перевозить украинское зерно из устья Дуная по болгарским, румынским и турецким кораблям.
Зерновое соглашение: последнее
- Россия 13 августа заявила, что она принудительно остановила судно "Сукра Окан" под флагом Палау, которое двигалось в Измаильский украинский морской торговый порт. Впоследствии стало известно, что это был очередной фейк, распространённый российскими захватчиками.
- Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в или из портов нашей страны. Уже началась регистрация плавсредств. Судовладельцев и капитанов предупредили об угрозе со стороны России и минной опасности. Поэтому все будет происходить под наблюдением ВСУ.
- Россия продолжает продвигать свои требования касательно зернового соглашения. Президент Владимир Путин даже может посетить Турцию в ближайшей перспективе, чтобы попытаться решить этот вопрос, как бы это было выгодно прежде всего для Кремля.