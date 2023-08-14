Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Путин с одной стороны играет в "браваду", а с другой стороны боится уезжать в Стамбул и аннулирует ранее анонсированный визит.

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"Он боится, что будет как в Пакистане: аэропорты будут его не принимать, а внутри страны уже трижды произошел государственный переворот. Поэтому попытки отвлекать ситуацией с моряками – это демонстрация его слабости. Демонстрация его тупости и того, что он не может просчитать события", – сказал политический эксперт.

Он подчеркнул, что зерновой коридор будет все равно работать, вопрос лишь в том, какую цену заплатит за это Россия.

Попытки монополизировать Черное море

Агрессивные попытки России установить гегемонию в Черном море могут вызвать вопросы у стран-членов НАТО, претендующих на безопасное передвижение в его акватории.

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"Если говорить о попытке монополизировать Черное море, то собираем форум Черного моря. Россия там что, главная или единственная? Есть страны, в том числе члены НАТО, чью свободу и независимость в море сейчас ограничивают россияне", – возмутился Давидюк.

Он предложил перевозить украинское зерно из устья Дуная по болгарским, румынским и турецким кораблям.

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