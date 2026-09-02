СБУ заявила о нападении во время обыска: что на самом деле происходило на улице Шумского

В Киеве на улице Юрия Шумского произошла перестрелка во время следственных действий, в результате которой есть раненые и задержанные. СБУ заявила о вооруженном нападении на свою оперативно-следственную группу, в то же время в СМИ и от адвокатов появилась другая информация об обстоятельствах конфликта и участии в нем военных.

Ведущая 24 Канала София Трощук побывала на месте происшествия и рассказала, что там происходило после стрельбы и какие версии уже озвучили стороны. На улице продолжали работать правоохранители и ГБР, а окончательные обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Что происходило на улице Шумского?

Следственные действия на улице Шумского проводились в рамках дела о теракте, который, по данным СБУ, готовила ФСБ против одного из представителей российского оппозиционного движения. В спецслужбе заявили, что во время обыска группа вооруженных людей пыталась помешать работе следователей и заблокировала им проезд, после чего к операции привлекли спецподразделение "Альфа" и применили оружие.

После перестрелки в СМИ и телеграм-каналах начали писать о якобы погибшем, поскольку одного из пострадавших накрыли термоодеялом. Однако мужчину удалось госпитализировать, а его сослуживцы и адвокаты продолжали следить за состоянием военного.

В различных СМИ циркулировала информация о том, что есть погибший. Ссылались на то, что одного из пострадавших накрыли термоодеялом, но у него было переохлаждение из-за травмы. Его удалось госпитализировать,

– рассказала Трощук.

Когда съемочная группа 24 Канала прибыла на место, квартал уже был перекрыт. Там находились вооруженные военные, правоохранители, спецназовцы и представители ГБР, а между отдельными участниками еще возникали словесные конфликты и стычки.

Когда мы прибыли на это место, здесь были военные, полностью экипированные и вооруженные, в этом тихом, спокойном районе Киева. Между ними случались перепалки и столкновения. Это было уже утром, после того как квартал перекрыли правоохранители,

– отметила ведущая.

Ближе к обеду большинство людей, которые были вовлечены в события или приехали сюда позже, разъехались. На месте оставались правоохранители и сотрудники ГБР, которые продолжали следственные действия.

Версии сторон относительно стрельбы различаются

После появления заявления СБУ начали поступать и другие свидетельства о событиях. По информации, которую Трощук получила на месте, среди участников были сотрудники ГУР, а адвокат утверждал, что во время обыска в квартире, с которой связывали одного из военных, ничего не нашли.

Адвокат говорит о том, что здесь, на месте, были сотрудники Главного управления разведки и что во время обыска в той квартире ничего все-таки не нашли,

– рассказала ведущая 24 Канала.

Объяснений по поводу стрельбы потребовал и Владимир Зеленский. Советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что глава государства обратился к руководителям соответствующих структур и поручил проинформировать общество об обстоятельствах происшествия. Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы должны провести тщательное и беспристрастное расследование.

Это событие, безусловно, неоднозначное и неординарное. Поэтому сейчас ожидаем официальных комментариев от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки,

– сказала Трощук.

В начале дня на официальном канале ГУР также появлялось краткое сообщение о предотвращении теракта, похожее по содержанию на первое заявление СБУ, однако впоследствии Трощук уже не нашла его там. Подробного объяснения от военной разведки на момент эфира не было, а следствие должно было установить, что именно привело к конфликту и какую роль играл каждый из его участников.

София Трощук рассказала о событиях на улице Шумского: смотрите видео