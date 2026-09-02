Ведуча 24 Каналу Софія Трощук побувала на місці події та розповіла, що там відбувалося після стрілянини і які версії вже озвучили сторони. На вулиці продовжували працювати правоохоронці та ДБР, а остаточні обставини інциденту ще встановлюють.

Що відбувалося на вулиці Шумського?

Слідчі дії на вулиці Шумського проводили у межах справи про теракт, який, за даними СБУ, готувала ФСБ проти одного з представників російського опозиційного руху. У спецслужбі заявили, що під час обшуку група озброєних людей намагалася перешкодити роботі слідчих і заблокувала їхній проїзд, після чого до операції залучили спецпідрозділ "Альфа" та застосували зброю.

Після стрілянини в медіа й телеграм-каналах почали писати про нібито загиблого, оскільки одного з постраждалих накрили термоковдрою. Однак чоловіка вдалося ушпиталити, а його побратими та адвокати продовжували стежити за станом військового.

Різними медіа гуляла інформація про те, що є загиблий. Посилалися на те, що одного з постраждалих накрили термоковдрою, але в нього було переохолодження через травму. Його вдалося ушпиталити,

– розповіла Трощук.

Коли знімальна група 24 Каналу приїхала на місце, квартал уже був перекритий. Там перебували озброєні військові, правоохоронці, спецпризначенці та представники ДБР, а між окремими учасниками ще виникали словесні конфлікти й сутички.

Коли ми прибули на це місце, тут були військові, повністю екіпіровані й зі зброєю, у цьому тихому, спокійному районі Києва. Поміж ними траплялися перепалки й сутички. Це було вже вранці, після того як квартал перекрили правоохоронці,

– зазначила ведуча.

Ближче до обіду більшість людей, які були залучені до подій або приїхали сюди згодом, роз'їхалися. На місці залишалися правоохоронці та ДБР, які продовжували слідчі дії.

Версії сторін щодо стрілянини відрізняються

Після появи заяви СБУ почали надходити й інші свідчення про події. За інформацією, яку Трощук отримала на місці, серед учасників були співробітники ГУР, а адвокат стверджував, що під час обшуку в квартирі, з якою пов'язували одного з військових, нічого не знайшли.

Адвокат каже про те, що тут на місці були співробітники Головного управління розвідки і що під час обшуку в тій квартирі нічого таки не знайшли,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

Пояснень щодо стрілянини зажадав і Володимир Зеленський. Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що глава держави звернувся до керівників відповідних структур і доручив поінформувати суспільство про обставини події. Кирило Буданов заявив, що правоохоронці мають провести ретельне та неупереджене розслідування.

Ця подія точно неоднозначна і неординарна. Тож наразі очікуємо офіційних коментарів від Служби безпеки України та Головного управління розвідки,

– сказала Трощук.

На початку дня в офіційному каналі ГУР також з'являлося коротке повідомлення про запобігання теракту, схоже за змістом на першу заяву СБУ, однак згодом Трощук уже не знайшла його там. Детального пояснення від воєнної розвідки на момент включення не було, а слідство мало встановити, що саме призвело до конфлікту та яку роль відігравав кожен із його учасників.

Софія Трощук розповіла про події на вулиці Шумського: дивіться відео